Kemerli saldırıya uğrayan çocuğun babası konuştu
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Kemerli saldırıya uğrayan çocuğun babası konuştu

11.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:13

Küçükçekmece'de sokak ortasında bir şahsın kemerle saldırdığı çocuğun babası şikayette bulunarak, olayın takipçisi olacağını söyledi.

Küçükçekmece'de sokak ortasında bir şahsın kemerle saldırdığı çocuğun babası şikayette bulunarak, olayın takipçisi olacağını söyledi.

Edinilen bilgilere göre, olay İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Bankta oturan çocukların yanına gelen bir şahıs, çocuklara dehşeti yaşattı. Kemerini çıkartarak çocukları kovalayan zanlı, güvenlik kameralarına yansıdı. Tepki çeken görüntülerin ardından kemerli saldırıya maruz kalan çocuklardan B.K.'nin babası Şenol Kamiray polise giderek şikayetçi oldu.

Yaşananları anlatan Şenol Kamiray, "Çocuklar okuldan gelmişler. Arkadaşlarının doğum günü için hediye almaya gitmişler. Gelince yorulmuşlar bankta oturmak istemişler. Oturduktan kısa süre sonra adamın biri sessizce geliyor. Kemerini çıkarıp çocuklara saldırıyor. Benim çocuğumun peşinden 3 sokak kovalıyor. Yakalayamamış. Ondan sonra çocuk ne yapacağını şaşırıp amcasını aramış. Amcası mahalledeymiş adamı bulmuş. Adam çocukların arabaya zarar verdiğini iddia etmiş. Abim polis çağırmak istemiş ancak o sırada adam kaçıp gitmiş" ifadelerini kullandı.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Kemerli saldırıya uğrayan çocuğun babası konuştu
Kemerli saldırıya uğrayan çocuğun babası konuştu
Kemerli saldırıya uğrayan çocuğun babası konuştu
Kemerli saldırıya uğrayan çocuğun babası konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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