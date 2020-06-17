Kemerli kadınlar sebze yetiştirerek aile ekonomilerine katkı sağlayacak
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Kemerli kadınlar sebze yetiştirerek aile ekonomilerine katkı sağlayacak

Burdur'un Kemer ilçesinde kooperatif kuran bir grup kadın, aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla salçalık domates ve biber yetiştirmeye başladı.

Kemerli kadınlar sebze yetiştirerek aile ekonomilerine katkı sağlayacak
17.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:00

Burdur'un Kemer ilçesinde kooperatif kuran bir grup kadın, aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla salçalık domates ve biber yetiştirmeye başladı.

Kemer Belediyesinin desteğiyle kurulan Kemer Asarcık Kadın Girişimciler Kooperatifi, tarımsal faaliyetle kendilerine yeni bir iş kolu oluşturdu.

Kooperatif üyesi kadınlar, özel bir fidanlıktan aldıkları domates ve biber fidelerini Kemer Belediyesine ait 10 bin 500 dönümlük damlama sulama yönteminin kullanıldığı tarlaya dikti.

Temmuz ve ağustos aylarındaki hasadın ardından salça ve kurutmalık ürün elde etmeyi planlayan kadınlar, hem aile ekonomisine katkıda bulunmayı hem de ilçedeki diğer kadınlara örnek olmayı hedefliyor.

Kemer Belediye Başkanı İsmail Özay, yaptığı açıklamada, kooperatifin amacının ilçedeki ev kadınlarının üretim yaparak ekonomik kazanç elde etmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Kadın kooperatif üyelerinin gelecek yıl ürün çeşitliliğini çoğaltacağını belirten Özay, "Üretimde biz de varız' diyen kadınlar evde yaptıkları el işinden, gıda ürünlerine kadar her türlü ürünlerini kooperatife getirebilirler, onlara her konu da kapımız açık." dedi.

Kemer Asarcık Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Fatma Hayta da kendilerine bu imkanın sağlandığı için mutlu olduklarını dile getirerek evlerinin bütçesine katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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