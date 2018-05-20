Kemerlerle Birbirine Saldırdılar

Adıyaman'da iki grup arasında yaşanan kemerli kavgaya civarda bulunan vatandaşlar müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi Sümerpark Parkı içerisinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken şahıslar pantolonlarında bulunan kemerleri çıkararak kemerlerle bir birine saldırdı. Yumruk ve tekmelerinde havada uçuştuğu kavgayı fark eden vatandaşlar kavgaya müdahale ederek kavga eden şahısları ayırdı. Şahıslar daha sonra vatandaşlar tarafından park alanından uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN