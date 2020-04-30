Kemerlerinin altına sakladıkları 1 kilo Afyon sakızıyla yakalandılar
VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan aracıın sürücüsü ile yanındaki kişinin kemerleri altına gizledikleri 1 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.
30.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:42
VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan aracıın
- Van
sürücüsü ile yanındaki kişinin kemerleri altına gizledikleri 1 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesinde yaptıkları yol uygulamalasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aracın sürücüsü ile yanındaki kişinin yapılan üst aramalarında, kemerlerinin altına gizledikleri 1 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
- Van
Kaynak: DHA