Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangın havadan görüntülendi
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Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangın havadan görüntülendi

Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangın havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, drone ile havadan görüntülendi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, drone ile havadan görüntülendi.

Türkevleri Mahallesi'ndeki yangın, sarp ve kayalık arazide zaman zamanda yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürüyor.

Rüzgarında etkisiyle yayılan yangına, bölgede bulunan çok sayıda yangın söndürme ekibince müdahale ediliyor.

Bazı ekipler ise yerleşimin yoğun olduğu alanlarda güvenlik amacıyla bekletiliyor.

Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşık 400 metre kadar yaklaşan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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