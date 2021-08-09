Kemerköy Termik Santrali'nde bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başladığını duyurdu.