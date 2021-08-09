Kemerköy Termik Santrali'nde bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başlandı
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Kemerköy Termik Santrali'nde bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başlandı

Kemerköy Termik Santrali'nde bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başladığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başladığını duyurdu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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