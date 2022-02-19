Kemerinden kılıç çıkan yabancı uyruklu, İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildi - Haberler
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Kemerinden kılıç çıkan yabancı uyruklu, İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildi

AA, Fırat Taşdemir - Güncel
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Kemerinden kılıç çıkan yabancı uyruklu, İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde belindeki kemerden kılıç çıkan yabancı uyruklu şüpheli, emniyette ifadesinin alınmasının ardından gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Başakşehir ilçesinde belindeki kemerden kılıç çıkan yabancı uyruklu şüpheli, emniyette ifadesinin alınmasının ardından gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Güvercintepe Mahallesi'nde dün akşam yapılan Yeditepe Huzur Uygulaması sırasında durumundan şüphelenilen bir kişi güvenlik güçlerince durduruldu.

Üst araması yapılan Mahmud Hammadi isimli yabancı uyruklu kişinin belindeki kemerin içine gizlenmiş kılıç bulundu. Üzerinde suç unsuru taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.

Şüpheli, emniyette ifadesinin alınmasının ardından gerekli işlemlerin yapılması için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Yeditepe Huzur Uygulaması, Başakşehir, İstanbul, GÖÇ, Güncel, Haberler

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