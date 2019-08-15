15.08.2019 17:41

- 'Kemerin Ses Getirsin' uygulaması ile trafik kazası sayısı azaldı

MARDİN - Mardin'de Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirler ve yapılan uyarılardan dolayı bayram tatilinde üzücü trafik kazaları meydana gelmedi. İl geneli ve ilçelerde meydana gelen 22 trafik kazasında 35 kişi yaralandı.

Polis ve jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan trafik denetimlerinin yanı sıra kent girişinde bulunan asayiş ve güvenlik uygulama noktasında trafik kontrolü gerçekleştirilirken uygulamaları Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu yerinde denetledi. 'Kemerin Ses Getirsin' uygulaması sayesinde trafik kazalarında ciddi azalmalar yaşanırken tedbirler ve yapılan uyarılardan dolayı bayram tatilinde üzücü trafik kazaları meydana gelmedi.

Mardin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlçe Trafik Büro Amirlikleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve istasyonları sorumluluk güzergahlarında 37 ekipten 73 polis ile yapılan uygulamalarda 5 bin 385 Araç ve sürücüsü kontrol edilirken, eksikliği görülen 819 araç ve sürücüsüne 244 bin 725 lira idari para cezası uygulandı. 28 araç trafikten men edilirken, Kurban Bayramı tatili süresince 18 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği ve kazalarda 31 kişi yaralandığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerince il geneli ve ilçelerde yapılan uygulamalarda 12 bin araçta denetim yapıldı. Uygulamalarda durdurulan 90 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerle 28 bin 170 lira ceza kesilirken jandarma bölgesinde meydana gelen 4 trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 2018 Yılında Mardin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlçe Trafik Büro Amirlikleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve istasyonları sorumluluk güzergahlarında 43 ekipten 80 polis ile Kurban Bayramı Trafik Denetimleri ise 5 bin 917 Araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, eksikliği görülen 897 araç ve sürücüsüne 250 bin 662 TL idari para cezası uygulanmış 28 araç trafikten men edilmişti. Aynı yılda 29 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken kazalarda 56 yaralanmıştı.

Yetkililer, kazaların azalmasında trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan 'Kemerin Ses Getirsin' uygulamasının etkili olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA