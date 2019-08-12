12.08.2019 18:03

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması kapsamında denetim yaparak sürücüleri uyardı.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" uygulaması devam ediyor.

Bu kapsamda, Medeni Sancar Kavşağı ve Depin Polis Kontrol Noktasında denetim yapan trafik ekipleri, durdurdukları araçların sürücüleri ve seyahat eden yolcuların bayramını kutladı.

Sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmadan yola çıkmamaları konusunda uyaran ekipler, çocuklara yönelik başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" ödüllü video yarışmasıyla ilgili broşür dağıttı.

Kaynak: AA