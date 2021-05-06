"Kemerim Hep Aklımda" sloganıyla uyarı
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"Kemerim Hep Aklımda" sloganıyla uyarı

'Kemerim Hep Aklımda' sloganıyla uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri, yolculuk yapan araçlar üzerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, sürücülere ve vatandaşlara 'Kemerim Hep Aklımda' mottosunun bulunduğu afiş ve broşürleri dağıttı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri, yolculuk yapan araçlar üzerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, sürücülere ve vatandaşlara 'Kemerim Hep Aklımda' mottosunun bulunduğu afiş ve broşürleri dağıttı.

Trafik düzeni ve güvenliği bakımından, karayollarını kullanan vatandaşların trafik kurallarına uymaları yönündeki farkındalığının sağlanması, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarının arttırılması amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve bugünü takip eden hafta ise Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda, 1-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri, Muratlı'da Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle örtüşerek icra edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 'Kemerim Hep Aklımda' mottosunun bulunduğu afiş ve broşürler, Muratlı kent merkezindeki yaya ve araç trafiğinin bulunduğu yerler öncelikli olmak üzere asıldı. Motosiklet ve bisiklet sürücülerini uyarmak için asılan "Kafan varsa kask kullanırsın" yazılı afiş beğeni topladı.

Ayrıca, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanmasında, dikkat ve algıyı azaltmakta olan cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değiştirilmesi ve emniyet kemeri takmanın önemine yönelik uyarıcı bilgilendirmeler yapıldı. - TEKİRDAĞ

'Kemerim Hep Aklımda' sloganıyla uyarı
'Kemerim Hep Aklımda' sloganıyla uyarı
'Kemerim Hep Aklımda' sloganıyla uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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