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Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı Başakşehir'de gece kartallarının uygulamasına takılan bir kişi kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı Başakşehir'de devriye gezen polis ekipleri, şüpheli görünen bir kişinin üst aramasında kemere gizlenmiş kılıç ele geçirdi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı

Başakşehir'de gece kartallarının uygulamasına takılan bir kişi kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de devriye gezen polis ekipleri, şüpheli görünen bir kişinin üst aramasında kemere gizlenmiş kılıç ele geçirdi.

Güvercintepe Mahallesi'nde dün gece devriye gezen "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak Genel Bilgi Toplama Sistemi ve üst araması yapmak istedi. Üzeri aranan şahısın kemer kısmına gizlenmiş kılıç bulundu. Ekipler üzerinde kılıç bulunan kişiyi karakola götürerek hakkında işlem başlattı.

Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı

Kemere gizlenmiş kılıç ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

Başakşehir, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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