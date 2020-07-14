Kemerburgaz'da yaşam parkı açıldı Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni parklar inşa etmeye devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni parklar inşa etmeye devam ediyor. Kemerburgaz Mimar Sinan Mahallesi'nde hem yetişkin hem de çocuklar için bir yaşam parkı daha açıldı.

Kemerburgaz Mimar Sinan Mahallesi'nde hem yetişkinler hem de çocuklar için yaşam parkı açıldı. 4 bin 300 metrekarelik alan üzerine kurulan parkta çevre duyarlılığı ön planda tutuldu. Aynı zamanda çocuklar için oyun grubu ve ebeveynlere yönelik dinlenme alanları yapıldı. Bu arada çocukların düşme sonucu yaralanmaları önlemek amacıyla zemin özel olarak kauçukla kaplandı. 2 bin 500 metrekarelik yeşil alana sahip olan parkta, bisiklet parkuru, yürüyüş parkuru, çok amaçlı top sahası ve çocuk oyun alanı mevcut.

"BURASI YETİŞKİNLERE YAŞAM VADİSİ OLACAK"

Parkın açılışında konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken şunları söyledi:

"Eyüpsultan'ın geniş mahallerinde 10 park yaptık. Her ay bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Burası çamur içerisindeydi. Çok şikayet almıştık. Onun için söz verip bir yıl içerisinde de yaptık burayı. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir yer oldu. Kemerburgaz zaten güzide bir yerimiz. Diğer yerlerimizde de 10 parkımız hizmete girdi. Burası hem çocuklar hem de yetişkinler için tam bir yaşam vadisi olacak. Çok büyük parklardan ziyade insanların evlerinden çıktığında kullanabileceği parklar olması önemli"

"BURADA KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRİYORUZ"

Park açılışına gelen 10 yaşındaki Zeynep Koçuk, "Parkımız açıldığı için çok mutluyum. Burada eskiden atlar vardı. Şimdi ise burası öyle bir yer oldu ki tanıyamıyoruz burayı. Spor salonu, yürüyüş yerleri, park alanları her şey var bu parkta" dedi

Nergül Dilmaç ise, "Park çok güzel oldu. Bende buraya yakın oturuyorum. Parkta her gün yürüyüş yapıp çocuğumu sallayacağım" diye konuştu. Elif Kılınç ise, "Park çok güzel her akşam kızım ile geliyorum. Burada keyifli zaman geçiriyoruz. Belediyemize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA