Kemerburgaz'da uyuşturucu denetimi
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Kemerburgaz'da uyuşturucu denetimi

13.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:12
Kemerburgaz'da uyuşturucu denetimi

Kemerburgaz'da, gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı.

Kemerburgaz'da, gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemerburgaz meydanında kurdukları kontrol noktasında denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, şüpheli görerek durdurdukları araçların içerisindeki kişileri genel bilgi taraması (GBT)'ndan geçirdi. Polis ekipleri narkotik köpeği 'Bozo' eşliğinde araçlarda detaylı aramalar yaptı. Sürücü Orhan Özdemir, "Hepimiz için çok iyi bir uygulama. Önlemlerin alınması, tedbirlerin yapılması çok iyi bence. Bence her gün yapılması gerekiyor " ifadelerini kullandı. Müslüm İğdeli ise, "Bana kalırsa haftanın yedi günü yapsınlar. Gayet güzel. Eskiden kahvelerde polis uygulama yapardı bence tekrar başlaması gerekiyor." dedi. Özlem Yücel de, "Diş hekimiyim. Kliniğime gidiyordum. Yerinde bir uygulama. Görevlerini yapıyorlar" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Kemerburgaz'da uyuşturucu denetimi
Kemerburgaz'da uyuşturucu denetimi
Kemerburgaz'da uyuşturucu denetimi
Kemerburgaz'da uyuşturucu denetimi
Kemerburgaz'da uyuşturucu denetimi
Kemerburgaz'da uyuşturucu denetimi
Kemerburgaz'da uyuşturucu denetimi
Kemerburgaz'da uyuşturucu denetimi
Kemerburgaz'da uyuşturucu denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay Dikici

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