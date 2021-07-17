Kemerburgaz'da tır yangını

Saat 03: 59 sıralarında alınan ihbar üzerine olay yerine Kemerburgaz, Maden, Habibler ve Yavuz Sultan Selim İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi.

Saat 03: 59 sıralarında alınan ihbar üzerine olay yerine Kemerburgaz, Maden, Habibler ve Yavuz Sultan Selim İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre