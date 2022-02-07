Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın Kemerburgaz'da bulunan su dolum tesisinde yangın çıktı.

- Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın

İSTANBUL - Kemerburgaz'da bulunan su dolum tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere Kemerburgaz'da bulunan kaynak suyu dolum tesisinde yangın çıktı. 7 bin metrekarelik alana kurulu tesiste çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bazı çalışanlar hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın

Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın

Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, su, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title