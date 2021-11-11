KEMERBURGAZ'DA KORKUNÇ MANZARA; YOL KENARINA KEDİ VE KUŞ ÖLÜSÜ ATILDI

İSTANBUL (DHA) - Eyüpsultan, Kemerburgaz'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı. Hayvan ölülerinin kimler tarafından atıldığı bilinmezken, korkunç manzarayı görenler, duruma tepki gösterdi.

"ÇOK KÖTÜ BİR KOKU VARDI, NE KOKUYOR DİYE BAKINCA ŞOK OLDUM"

Gördüğü manzara karşısında şok olduğunu söyleyen Nergiz Abdurrahmanova ise, "Biz de yoldan geçerken kedileri gördük, kokusundan belliydi. Şok oldum görünce. Çok kedi var, kuş var burada, atmışlar. Çok kötü kokuyor, geçerken ne kokuyor diye baktım, şok oldum" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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