Kemerburgaz'da hız motoru minibüse çarptı
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Kemerburgaz'da hız motoru minibüse çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kemerburgaz yolunda hız motorunun minibüse çarptığı kazada, motorda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kemerburgaz yolunda hız motorunun minibüse çarptığı kazada, motorda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kemerburgaz yolu Eyüp istikametinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iki kişinin bulunduğu, 34 DRL 430 plakalı yolda seyir halindeki hız motoru, 34 UJ 5726 plakalı minibüse arkadan çarptı. Hız motorunda bulunan iki kişinin yola savrulduğu kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Vücudunda kırıklar olan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya karışan hız motorunun ön kısmının tamamen dağıldığı, minibüsün ise arka tarafında hasar oluştuğu görüldü. Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Taksiyle yolu kestim"

Yolda seyir halindeyken kazayı gören taksici Erhan Sevtekin, "Motoru yatırmıştı. Hızı da çok fazlaydı. Herhalde kendini diğer şeride atamadı. Minibüse arkadan çarptı. Tek motorda iki kişi vardı. Arkadaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ben de yolu kestim taksiyle" ifadelerini kullandı.

"Üstümüze cam yağdı"

Hız motorunun çarptığı minibüste bulunan Mahmut İnan ise, "Biz de anlayamadık ne olduğunu. Üstümüze cam yağdı. Buranın hız limitine göre bizim de zaten hız limitimiz 70'ti. Hareket halindeydik, ne olduğunu anlayamadan arkadan çarptılar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kemerburgaz'da hız motoru minibüse çarptı
Kemerburgaz'da hız motoru minibüse çarptı
Kemerburgaz'da hız motoru minibüse çarptı
Kemerburgaz'da hız motoru minibüse çarptı
Kemerburgaz'da hız motoru minibüse çarptı
Kemerburgaz'da hız motoru minibüse çarptı
Kemerburgaz'da hız motoru minibüse çarptı
Kemerburgaz'da hız motoru minibüse çarptı
Kemerburgaz'da hız motoru minibüse çarptı
Kemerburgaz'da hız motoru minibüse çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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