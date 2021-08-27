Kemeraltı'nda tarih incelemesi

Tarihi Kemeraltı bölgesinde incelemelerde bulunan ve esnafı ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, alanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğine işaret etti.

Tarihi Kemeraltı bölgesinde incelemelerde bulunan ve esnafı ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, alanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğine işaret ederek, "Kemeraltı'nın gelişmesi, esnafın daha iyi koşullarda çalışarak hızla kalkınması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tarihi Kemeraltı bölgesinde incelemelerde bulunarak, bölge esnafını ziyaret etti. Batur, Konak Belediyesi'nin eski başkanlarından, TARKEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Tunçağ, TARKEM Yönetim Kurulu eski Üyesi Murat Demirel ve TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler'le birlikte Kemeraltı'na gitti. Belediyeden teknik müdürlerin de eşlik ettiği gezide Kestelli bölgesi, Arap Fırını Sokağı, Havra Sokağı ve Anafartalar Caddesi'nde incelemeler yapan Batur, Kemeraltı esnafını da ziyaret etti.

Esnafı da dinledi

Esnafla sohbet ederek, sorunlarını dinleyen Başkan Batur, Kemeraltı bölgesinin İzmir için çok önemli bir değer olduğuna dikkat çekti. Kemeraltı'nın hem tarihi misyonunun korunması hem de gelişiminin sağlanması gerektiğine işaret eden Batur, "Kemeraltı'na nasıl daha da değer katarız diye çalışıyoruz. Kemeraltı'nın gelişmesi, esnafın daha iyi koşullarda çalışarak hızla kalkınması için elimizden ne geliyorsa yapmaya çabalıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz de aynı anlayışla çalışmalarını yürütüyor" diye konuştu.

"Korumalıyız"

Kemeraltı'nın gelişimine yönelik projeleri hayata geçirmeye, bölgede tarihe tanıklık eden yapıları ayağa kaldırarak, şehre kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Batur, Kemeraltı Çarşısı'nın merkezinde yer aldığı İzmir Tarihi Liman Kenti'nin, 14 Nisan 2020'de UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdiğini hatırlattı. UNESCO İzmir Tarihi Liman Kenti çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Batur, alanın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Bültenler