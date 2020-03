Kemeraltı'nda hedef 2023 Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği yönetimiyle bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "İzmir'in kalbi Konak, Konak'ın kalbi de Kemeraltı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, yönetim kurulu üyeleri ve Çarşı esnafı ile Kemeraltı'nın tarihi mekanlarından Küçük Demirhan'da düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kemeraltı Çarşısı'nın ihtiyaçları, sorunları ve geleceği üzerine konuşulan buluşmada Başkan Batur, tarihi Çarşı için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.



Yapılacak çalışmaların Kemeraltı'nın değerine değer katacağını ifade eden Başkan Batur, 2023 yılını hedef belirlediklerini söyledi ve şöyle konuştu:



"Kemeraltı İzmir için çok önemli bir değer. İzmir'in kalbi Konak, Konak'ın kalbi de Kemeraltı. Kemeraltı, gelişimini tarihi misyonunu koruyarak devam ettirecek bir değer. Bu değere nasıl daha da değer katarız, onun mücadelesi içerisindeyiz. Gerek Konak Belediyesi, gerekse İzmir Büyükşehir Belediyesi, hep birlikte Kemeraltı'nın kalkınması için bir hedef ortaya koymalı. Hedefimiz; Kemeraltı'nın 2023 yılında turistlerin çok daha rahat gezebileceği, dışarıdan gelen misafirlerin çok daha sağlıklı sokaklarda dolaşabileceği, tabela kirliliğinin ve hanutçuluğun ortadan kalktığı, kentimize yakışır bir çarşı haline gelmesidir" dedi.



"Kemeraltı İzmir'in altın bir değeridir"



Kemeraltı'nın aydınlatılması konusuna da değinen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesinin projesinin devam ettiğini söyledi. Gerekirse Konak Belediyesinin Basmane'deki Bilişim Teknolojileri Çarşısında uyguladığı aydınlatma sistemini Kemeraltı'nda da hayata geçirebileceklerini dile getiren Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir önceliğimiz de Kemeraltı'nın aydınlatılması ile ilgili. Büyükşehir Belediyesinde bir aydınlatma projesi yapılıyor. Biz de Bit Pazarı adıyla anılan Bilişim Teknolojileri Çarşısında uyguladığımız çalışmayı burada yapabiliriz. Kemeraltı İzmir'in altın bir değeridir. Bu değerin daha iyi bir noktaya gelmesi için her şeyi yapmaya hazırız. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde her sorunu çözeriz, her şeyin üstesinden geliriz."



Kemeraltı esnafının düşüncelerini ve sorunlarını birinci elden Başkan Abdül Batur'a anlatma fırsatı bulduğu buluşma sonrası, hep birlikte Kemeraltı Çarşısı gezildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, gezi sırasında dükkanlarında bulunan esnafı da ziyaret ederek sohbet etti. Çarşı'nın sorunlarını yerinde gören Başkan Batur, beraberindeki heyete sorunların giderilmesi için talimat verdi. - İZMİR

