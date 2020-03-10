Kemeraltı'na özel lojistik planı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kemeraltı'na özel lojistik planı - Haber
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı, İzmir, Güncel

Kemeraltı'na özel lojistik planı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı Çarşısına özel lojistik plan hazırladı.

10.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:52
Kemeraltı'na özel lojistik planı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı Çarşısına özel lojistik plan hazırladı. Bu kapsamda, trafik dolaşım planının etap etap hayata geçirileceği, yük taşımacılığı ve yaya hareketliliğinin daha sağlıklı bir hale getirileceği ifade edildi.


Farklı sektörlerden yaklaşık 15 bin iş yerinin bulunduğu, dünyanın en büyük açık hava çarşısı unvanına sahip Kemeraltı, her gün binlerce kişiyi ağırlıyor. Yükleme ve boşaltma işleri ile mal ve hizmet akışı nedeniyle oluşan araç trafiği de çarşının lojistik yükünü artırıyor.


Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltındaki yoğun trafiği daha düzenli bir hale getirmek için bir Lojistik Planı hazırladı. İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planının hazırlanmasında önce bölgenin mevcut yük ve yaya hareketleri, çözüm gerektiren konular tespit edildi. Belirlenen 15 noktada yük trafiği sayımları yapıldı, uygun park yerleri ve depolama alanları tespit edildi. 30 kurum ve kuruluşla görüşüldü, plana katkı sağlayabilecek bilgi, belge ve görüşler alındı. İş yeri, konut, yaya ve sürücüleri içeren anketler de yapıldı.


Düzenli yaya ve araç trafiği


Tüm bu sürecin sonunda hazırlanan İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planının, alanın geneli için bir trafik dolaşım düzenini içerdiği; yük taşıma güzergahları, yük depolama ve dağıtım merkezleri, indirme bindirme alanlarını belirlediği ifade edildi.


Belirlenen 19 alt bölgede ticari alanlar, yaya bölgeleri, araç trafiğine açık bölgeler, bağlantı ve etkileşim noktaları için öneriler geliştirildi. Her öneri için iş planı, bütçe, kaynaklar ve uygulama takvimi de belirlendi; ayrıca bisikletli kargo hizmeti ve ulaşım için bisiklet yolu da planlandı.


Plan, uygulamaya dönük eylem planlarının hazırlanmasından sonra etap etap hayata geçirilecek. Yayaların ve araçların güvenli şekilde yol paylaşımı için yaya ve araç izleri yapılacak. İl göç idaresi (855 Sokak) ve Kestelli civarında iki adet yük aktarma merkezi kurulacak, 10 araç kapasiteli bu merkezin kiralanabilir depoları olacak. Bu yerlerin işletmesinden belirlenecek bir dernek ya da birliğinde sorumlu tutulacağı, tur otobüsleri için üç noktada park yerleri oluşturulacağı açıklandı. Yine atık toplama hizmetinin de elektrikli araçlarla yapılacağı aktarıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sadi Konuk Muhterem Nur Demet Akalın
Spor Ersun Yanal İsmail Kartal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran İtalya Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kemeraltı'na özel lojistik planı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:24:31. #1.14#