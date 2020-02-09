Kemeraltı Mutfağı ile Çarşı'ya yeni bir soluk

09.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:20

Konak Belediyesinin şehre kazandırdığı yeni mekanı "Kemeraltı Mutfağı" İzmir'in hem alışveriş hem de lezzet merkezi Kemeraltı Çarşısı'nda kapılarını açtı. Çarşının tarihi hanlarından Abacıoğlu Hanı içinde bulunan Kemeraltı Mutfağı, eşsiz tatları, sürpriz etkinlikleri ve tarihi atmosferi ile Kemeraltı'na yeni bir lezzet durağı ekledi.



Konak Belediyesinin gerçekleştirdiği restorasyon ile 2007 yılında "Tarihe Saygı/ Yerel Ödülü" alan, 2011 yılında da Philippe Rotthier Avrupa Mimarlık yarışmasında en iyi 30 mimari yapı arasına giren Abacıoğlu Hanı'nda yeni bir lezzet durağı açıldı. Kemeraltı'nı gündüz olduğu kadar akşam saatlerinde de yaşayan bir odak noktası haline getirmek amacıyla hizmete açılan Kemeraltı Mutfağı hakkında bilgi veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Kemeraltı'nın güneş battıktan sonra da hareketli olması için, Kemeraltı'nda alışveriş bittikten sonra da hareketliliğin devam etmesi için yeni bir soluk getirmek istedik. Kemeraltı'nı yeniden canlandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Biz de bu hedefe doğru ilerlemek adına Kemeraltı Mutfağı'nı yeni konseptiyle İzmirlilerin hizmetine sunduk" dedi.



Özel günlere özel



Tarihi binasında hizmet veren Kemeraltı Mutfağı, yöresel tatlarıyla da ilgi odağı olmaya aday. Ege'ye özgü zeytinyağlıları ve kırk çeşit mezenin bulunduğu menüsüyle de iddialı olan restoran, yemek keyfini tarihi bir atmosferde yaşamak isteyenlerin uğrak yeri olacak. Ayrıca, başta müzik dinletileri olmak üzere gerçekleştirilecek renkli etkinlikler de tarihi hana hareket katacak. Restoran, özel günlerde sevdikleriyle bir arada olmak isteyenler için de en doğru adres olacak. Yaklaşan Sevgililer Günü için hazırlıkların tamamlandığı Kemeraltı Mutfağı, doğum günü, yıldönümü gibi özel günlere de ev sahipliği yapacak. Kemeraltı Mutfağı'nın özel gün etkinlikleri ile tüm menüler ve bilgilere @kemeraltimutfagi kullanıcı adlı sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyor. Ayrıca (0232) 425 11 16 numaralı telefondan rezervasyon yaptırılabilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA