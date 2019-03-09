Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de tarihi dokunun yeniden canlandırılacağını belirterek, "Kemeraltı İzmir'in kalbi, markası olacak. Turistlerin mutlaka gelmek isteyecekleri bir yer halini alacak." ifadesini kullandı.

Zeybekci'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Liyakat Derneğinde konuşan Zeybekci, iş gücüne katılım oranının erkeklerde yüzde 70'in üzerinde, kadınlarda ise yüzde 34 civarında olduğunu belirtti.

Kadınları ekonomiye dahil ettikleri ölçüde ülkenin gelişimine o kadar katkı sağlayacaklarını savunan Zeybekci, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlıkların sigorta, stopaj desteğini alarak 20 bin kadına istihdam sağlayacağız. Kadınlarımızın yaşadığı yerde atölyeler kuracağız, işçilik maliyetleri nedeniyle Afganistan, Pakistan, Çin'de dokutulan ve özelliğini yitiren Türk halısını tekrar canlandıracağız. İhracatçı ipliğini, desenini getirip buradaki kadınlarımıza dokutacak ve ücretini ödeyecek. Bu atölyelerde kadınlarımız el sanatları da yapacak. Balık vermeyeceğiz balık tutmayı öğreteceğiz, mikro kredilerle de olta satın almalarını sağlayacağız."

Zeybekci ayrıca İzmir'de tarihi dokunun yeniden canlandırılacağını belirterek, "Kemeraltı İzmir'in kalbi, markası olacak. Turistlerin mutlaka görmek isteyecekleri bir yer halini alacak. Elektrik fabrikasının restorasyonunu yapıp kültüre, sanat faaliyetlerine veya müzeciliğe kazandıracağız. Alsancak Limanı'nı da turizme kazandıracağız." dedi.

Öte yandan Zeybekci'nin kendi sesiyle İzmirli gençlere seslendiği animasyon filmde gençlere yönelik projeler özel çizimlerle anlatıldı.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan filmde 7 sanat dalının ücretsiz eğitimlerinin verileceği İzmir Kent Sanat Akademileri'nden, geleneksel hale gelecek modern sanat fuarına, İzmir'i festivaller şehri yapma projesinden, İzmir Moda Akademisi'ne kadar Zeybekci'nin gençler için planladığı pek çok projesi tanıtıldı.

Kaynak: AA