"UNESCO'ya alındı güvenlikte sınıfta kaldı" Kemeraltı Çarşısında korona salgınına karşı alınan önlerler kapsamında kapanan dükkanlar hırsızların hedefi oldu.

Son bir haftada beş dükkânın yağmalandığı Kemeraltı Çarşısı güvenlik tedbirlerinin boşluğundan hırsızların uğrak yeri oldu.

"UNESCO'ya Alındı Güvenlikte Sınıfta Kaldı"

Geçtiğimiz günlerde Unesco Dünya Miras Geçici listesine alınan tarihi çarşı güvenlik önlemlerinde sınıfta kalmıştır. İzmir için en önemli turizm ve ticaret mekânı olan Kemeraltı Çarşısı'nın hırsızlardan korunamaması, ekonomik sıkıntılarda yalnız bırakılması kabul edilebilir değildir. Kemeraltı Çarşısı'nın tarihi değerini dükkanlarını yağmalatarak koruyamazsınız.

Her dükkân ayrı bir tarih ve ekonominin parçasıdır. Emniyet Müdürlüğünün hemen alt sokağında bir dükkân, Valilik 'in hemen arkasında yer alan bir dükkânın soygun girişiminde bulunulması son derece tirajı komiktir. Yetkililerin güvenlik zafiyeti gösterdiği algısını ortadan kaldırmak için tüm güvenlik güçleri ve yerel yönetimlerin artı önlemler alması gerekmektedir.

" Çarşıda Bulunan Dükkânların Sigortası Yok "

Pek çok dükkânın hırsızlık vb. sebeplere karşı sigortalarının çarşısının tarihi ve mevcut konumundan olmadığını dile getiren Kemeraltı Hayat Platformu bu hırsızlık vakaları esnasında küçücük bir kundaklama girişimi yaşanırsa çıkabilecek yangın felaketi ile yollarının ve sokaklarının yapısı düşünüldüğünde çok daha büyük bir risk ve kayıpla karşı karşıya kalırız. Endişemiz esnafın zararı bir yana koca bir tarihin olası bir kundaklama eylemiyle gözlerimizin önünde yok olup gitmesine seyirci kalmamak içindir.

Kaynak: Bültenler