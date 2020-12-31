Kemeraltı, HES uygulamasında artık düşük riskli
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Kemeraltı, HES uygulamasında artık düşük riskli

31.12.2020 08:30 | Son Güncelleme: 31.12.2020 08:34
Kemeraltı, HES uygulamasında artık düşük riskli

İZMİR'in en kalabalık ticaret merkezlerinden Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında beyaz renkli düşük risk bölgesi haline geldi.

İZMİR'in en kalabalık ticaret merkezlerinden Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında beyaz renkli düşük risk bölgesi haline geldi. Önceleri 'Çok yüksek riskli' kalabalık bölgelerden biri olarak kırmızı renkle gösterilen çarşı, hareketliliğin azalmasıyla güvenli hale geldi. Çarşı esnafı, tüm tedbirlerin alındığını söyleyerek vatandaşları açık havada alışverişe davet etti.

İzmir genelinde hareketliliğin gözle görünür oranda azalmasıyla birlikte HES uygulamasında kentin kalabalık bazı noktaları beyaz renkli düşük risk bölgesi haline geldi. Kentin en kalabalık ticaret merkezlerinden Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da kafe ve restoranların paket servise geçmesiyle insan yoğunluğu azaldı. Hal böyle olunca önceleri 'çok yüksek riskli' olan ve uygulama üzerinde kırmızı renkle gösterilen çarşı, düşük risk bölgelerinden biri oldu. Tarihi Çarşı'nın ünlü Kızlarağası Hanı'nda takı satışı yapan esnaf Sefa Kaylı, "Kemeraltı bölgesinde alınan önlemlere bağlı olarak risk oranı azalmış durumda. Vatandaşların da esnafın da kurallara uyması Kemeraltı'nı gezilebilir ve gelinebilir bir hale getirmiştir. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak diledikleri gibi alışverişlerini yapabilirler. Bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri dükkanlar açık. Kemeraltı Çarşısı açık bir AVM'dir. Dolayısıyla burası kapalı AVM'lerden çok daha güvenilir bir yer. Virüsün kapalı ortamlarda yayılma hızını hepimiz biliyoruz. Kemeraltı bu konuda çok avantajlı" dedi.

'TEKRAR BEKLİYORUZ'Çarşının sakinleştiğini söyleyen Kemeraltı esnafı Mustafa Erkan Bayrak, "Pek çok tedbir alınarak çarşı risk bölgesi olmaktan çıktı. Esnaf da tüm kurallara uyulmasına dikkat ediyor. Vatandaşlarımızı tekrar buraya bekliyoruz. Bu dönem bizler de zor zamanlar geçiriyoruz. Destek olmaları bizler için iyi olur. Önceleri Kemeraltı Çarşısı çok kalabalıktı. Tedbirlerle birlikte sokaklar boşaldı. Bizler de paket servisle hizmet vermeye başladık" diye konuştu.Çarşıda çiçek satan Osman Dolcay, "Risk kalmadı. Herkes tedbirini aldı ve alışveriş devam ediyor. Vatandaş gelip alışverişini rahatça yapabilirler. Artık korkmasınlar. Daha önceleri tedbir alınmıyordu. Millet işin ciddiyetinin farkında değildi. Bizim hiçbir arkadaşımız virüse yakalanmadı ama tedbirimizi alıyoruz" dedi.Abiye satışı yapan Emre Yaşar, "Covid sebebiyle dükkanımızı bölümlere ayırdık. Her bölümde ayrı müşteriler oluyor ve birbirleriyle temas etmiyorlar. Kabinlerimiz her müşterinin ardından dezenfekte ediliyor. Birçok önlem aldık. Gelen müşterilerimize dezenfektan sıkıyoruz ve kapı girişlerinde ateş ölçümü yapıyoruz. Biz o eski kalabalıklarımızı arıyoruz. İnsanlar korkmasın, esnaf olarak birlik halindeyiz. Çünkü bu bizim ekmeğimiz. Tüm tedbirleri bu yüzden aldık" diye konuştu.Kemeraltı Çarşısı'na takım elbise satın almak için gelen vatandaşlardan Sercan Tezcan, "Kemeraltı Çarşısı'nın eski kalabalığı yok. Gördüğümüz kadarıyla koronavirüs tedbirlerine uyuluyor. Rahatça alışverişimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Arife Yıldız ise, "İnsanlar alışveriş yapmak için tereddüt ediyor ama bana göre tereddüt edilecek bir şey yok. İnsanlar çok rahat alışverişini yapabilir" dedi.


Kemeraltı, HES uygulamasında artık düşük riskli
Kemeraltı, HES uygulamasında artık düşük riskli
Kemeraltı, HES uygulamasında artık düşük riskli
Kemeraltı, HES uygulamasında artık düşük riskli
Kemeraltı, HES uygulamasında artık düşük riskli
Kemeraltı, HES uygulamasında artık düşük riskli
Kemeraltı, HES uygulamasında artık düşük riskli
Kemeraltı, HES uygulamasında artık düşük riskli
Kemeraltı, HES uygulamasında artık düşük riskli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

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