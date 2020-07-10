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Kemeraltı Çarşısı da "Turuncu Çember" içinde

İzmir Büyükşehir Belediyesinin hijyen ve sağlık standartlarını yerine getiren işletmelere verdiği Turuncu Çember sertifikası tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da yaygınlaşıyor.

Kemeraltı Çarşısı da
10.07.2020 10:08 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:21

İzmir Büyükşehir Belediyesinin hijyen ve sağlık standartlarını yerine getiren işletmelere verdiği Turuncu Çember sertifikası tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da yaygınlaşıyor. Havra Sokağı ve Abacıoğlu Han'daki işletmeler başta olmak üzere tarihi çarşı turuncuya bürünmeye başladı.

İzmir'deki işletmelerin pandemi sonrası normalleşme sürecine uyumunu kolaylaştırmak amacıyla başlatılan Turuncu Çember uygulaması yaygınlaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin hijyen ve sağlık standartlarını yerine getiren yeme-içme ve konaklama tesislerine verdiği Turuncu Çember sertifikası tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da artmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünyanın en eski açık hava alışveriş merkezlerinden biri olan Kemeraltı, İzmir'in turizm lokomotiflerinden biri olacak. İzmir'in güvenli bir turizm destinasyonu olduğunu göstermeyi hedefleyen Turuncu Çember uygulamasının özellikle de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz" dedi.

"İçlerine sinerek yemek yiyorlar"

Esnaf Nazif Karadan, pandemiyle beraber insanların alışkanlıklarının da değiştiğini söyleyerek, "İnsanlar güvenilir yer bulmakta tereddüt yaşadılar. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Turuncu Çember uygulaması bu açıdan çok olumlu oldu. Turuncu Çember sertifikasını gören müşterilerimiz artık daha içlerine sinerek yemek yiyor ve bize teşekkür ediyor. Biz zaten hijyen kriterlerinin çoğunu yerine getirmiştik. Sertifikayı almak için bazı ek önlemleri de devreye soktuk. Örneğin salgın öncesinde açık büfeden herkes yemeğini kendi alıyordu. Sonra o bölümü kapalı camın içine aldık, yemeği kendimiz dağıtıyoruz" diye konuştu.

"Bütün işletmelerin başvuru yapmasını öneriyorum"

Havra Sokağı'nda peynircilik yapan Erdal Tepeli, "Turuncu Çember sertifikasını basından duyduk. Müşterilerimizin içinin rahat olması için hemen başvurumuzu yaptık. Zaten salgın başladığından beri hijyen kriterlerini yerine getiriyorduk. Giriş çıkış bölümümüzü ayırdık. Çalışan herkes eldiven kullanıyor, ürünlerin hepsi ambalajlı. Değerlendirme sonunda Turuncu Çember'i aldık. Gurur duyuyoruz. Tüm işletmelerin Turuncu Çember almak için başvuru yapmalarını öneriyorum" dedi.

Turuncu Çember'e katılan işletmelerin sayısı İzmir genelinde 122'ye ulaştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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