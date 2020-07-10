Kemeraltı çarşısı da turuncu çember içinde
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Kemeraltı çarşısı da turuncu çember içinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hijyen ve sağlık standartlarını yerine getiren işletmelere verdiği Turuncu Çember sertifikası tarihi Kemeraltı çarşısında da yaygınlaşıyor.

Kemeraltı çarşısı da turuncu çember içinde
10.07.2020 09:54 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:11

Havra Sokağı ve Abacıoğlu Han'daki işletmeler başta olmak üzere tarihi çarşı turuncuya bürünmeye başladı.

İzmir'deki işletmelerin pandemi sonrası normalleşme sürecine uyumunu kolaylaştırmak amacıyla başlatılan Turuncu Çember uygulaması yaygınlaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hijyen ve sağlık standartlarını yerine getiren yeme-içme ve konaklama tesislerine verdiği Turuncu Çember sertifikası tarihi Kemeraltı çarşısında da artmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünyanın en eski açık hava alışveriş merkezlerinden biri olan Kemeraltı, İzmir'in turizm lokomotiflerinden biri olacak. İzmir'in güvenli bir turizm destinasyonu olduğunu göstermeyi hedefleyen Turuncu Çember uygulamasının özellikle de tarihi Kemeraltı çarşısında yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz" dedi.

Havra Sokağı'nda Meşhur Peynircilik-Edip Tepeli ve Oğulları ile Altan Manisalı-Manisalı Gıda Sanayi, tarihi Abacıoğlu Han'da Ayşa Boşnak Börekçisi ve Ev Yemekleri, Yolo Art Lounge ile Kemeraltı Mutfağı, tarihi esnaf lokantalarından Billur Et Lokantası ve L'agora Old Town Hotel İzmir başta olmak üzere tarihi çarşıda pek çok mekân artık Turuncu Çember'in içinde.

"İçlerine sinerek yemek yiyorlar"

Ayşa Boşnak Börekçisi ve Ev Yemekleri'nin sahibi Nazif Karadan pandemiyle beraber insanların alışkanlıklarının da değiştiğini söyleyerek "İnsanlar güvenilir yer bulmakta tereddüt yaşadılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Turuncu Çember uygulaması bu açıdan çok olumlu oldu. Turuncu Çember sertifikasını gören müşterilerimiz artık daha içlerine sinerek yemek yiyor ve bize teşekkür ediyor. Biz zaten hijyen kriterlerinin çoğunu yerine getirmiştik. Sertifikayı almak için bazı ek önlemleri de devreye soktuk. Örneğin salgın öncesinde açık büfeden herkes yemeğini kendi alıyordu. Sonra o bölümü kapalı camın içine aldık, yemeği kendimiz dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bütün işletmelerin başvuru yapmasını öneriyorum"

Havra Sokağı'nda yaklaşık 60 yıllık tarihi olan Meşhur Peynircilik'te ikinci kuşak olan Erdal Tepeli, "Turuncu Çember sertifikasını basından duyduk. Müşterilerimizin içinin rahat olması için hemen başvurumuzu yaptık. Zaten salgın başladığından beri hijyen kriterlerini yerine getiriyorduk. Giriş çıkış bölümümüzü ayırdık, çalışan herkes eldiven kullanıyor, ürünlerin hepsi ambalajlı. Değerlendirme sonunda Turuncu Çember'i aldık. Gurur duyuyoruz. Tüm işletmelerin Turuncu Çember almak için başvuru yapmalarını öneriyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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