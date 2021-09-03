Kemer Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin altyapısı tamamlandı
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Kemer Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin altyapısı tamamlandı

Kemer Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin altyapısı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Kemer'de yeni yapılan sanayi sitesinin kanalizasyon ve içme suyu altyapısını tamamladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Kemer'de yeni yapılan sanayi sitesinin kanalizasyon ve içme suyu altyapısını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kemer İlçesi Kuzdere Mahallesi'nde yeni yapılan sanayi sitesinin altyapı ihtiyacını gidermek için henüz inşaat aşamasındayken önce kanalizasyon ardından içme suyu hatlarını döşeyerek gerekli bağlantılarını yaptı.

Kanalizasyon ve içme suyu hattı

Yaklaşık bir ay önce proje bölgesinde yürütülen çalışma ile yeni sanayi sitesinde ihtiyaca cevap verecek nitelikte 250 metrelik kanalizasyon imalatı bitirilmişti. ASAT ekipleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri çalışma ile aynı alanda 300 metrelik içme suyu hattını da döşediler. Kısa sürede tamamlanan çalışma takdir topladı.

Kemer Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanları Mehmet Akın ve Seçkin Durusoy yürütülen işten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Akın, ASAT ekiplerinin özveriyle yürüttükleri çalışmayı şaşırtıcı bir hızda bitirdiklerini dile getirirken, Durusoy, "Muhittin Böcek Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kanalizasyon işimiz 1 hafta 10 gün içinde bitirilmişti. Şimdi de içme suyu projesi tamamlanıyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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