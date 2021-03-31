Kemer takmayan sürücülerden şaşırtan cevaplar Açıklaması

100 karayolu üzerinde yapılan emniyet kemeri uygulamasında kemer takmadığı tespit edilen sürücülere 12 bin 672 lira ceza kesildi.

100 karayolu üzerinde yapılan emniyet kemeri uygulamasında kemer takmadığı tespit edilen sürücülere 12 bin 672 lira ceza kesildi. Kemer takmayan sürücülerden bazıları ise, "Kemer kapıya sıkıştı o yüzden takamadım" diyerek kendini savundu.

Trafikte emniyet kemerinin kullanılması, meydana gelen kazalarda yaralanma sayısını en aza indiriyor. Düzce'de de trafik kurallarına yönelik polis ekipleri tarafından sürücülere yönelik denetimler yapılıyor. D-100 Karayolu üzerinde Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama çerçevesinde emniyet kemeri takmayan sürücülere neden kemer takılmadığı sorusuna sürücüler şaşırtan cevaplarla karşılık verdi. Kemer takmadığı için denetimlere takılan bir lüks otomobil sürücüsü, "Kemer niye takmıyoruz güzel bir soru sordunuz. Halbuki normalde de otomobilde kemer tak diye ötüyor. Kemer takmamız gerekiyor doğru söylüyorsunuz" dedi.

Bir başka sürücü ise, "Normalde takıyorum ama bu sefer aracın kapısına sıkışmış takamadım" diyerek kendini savundu. Yapılan kontroller kapsamında 193 araç kontrol edildi. Emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür edilirken, takmayan 88 araç sürücüsüne 'Emniyet kemeri takmamak' dan toplamda 12 bin 672 lira para cezası uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı