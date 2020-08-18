Kemer sahilinde su altı temizlik çalışması yapıldı Antalya'nın Kemer ilçesinde dalgıçların yaptığı temizlik çalışmasında, denizden maske, pet ve cam şişe ile hortum gibi atıklar çıkarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dalgıçların yaptığı temizlik çalışmasında, denizden maske, pet ve cam şişe ile hortum gibi atıklar çıkarıldı.

Kemer Belediyesi, Suda Arama Kurtarma Derneği ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı iş birliğinde, Mustafa Ertuğrul Parkı sahilinde çalışma gerçekleştirildi.

Dalgıç ekiplerinin yaptığı su altı temizliğinde, denizden maske, pet ve cam şişe ile hortum gibi atıklar çıkarıldı.

Dalış yaparak temizlik çalışmalarına destek veren Antalya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, amaçlarının hem su altının kıymetini vatandaşlara hatırlatmak hem de temizliğini gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Antalya'nın Türkiye turizminin kaynağı olduğunu vurgulayan Çiçekli, "Denizlerimiz çöp yığınlarıyla değil, doğal güzellikleri, tabiat varlıkları, balıkları ve su altı güzellikleriyle konu olsun. Özellikle bu pandemi döneminde eldiven, maske gibi malzemelerimiz su altından çıkmasın. Su altına atılan maalesef kaybolmuyor." diye konuştu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise temiz çevre için vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

Kaynak: AA