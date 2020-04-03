Kemer parkları işgallerden arındırılıyor Parklardaki işgallerden arındırma çalışmalarına hız veren Kemer belediye ekipleri, Olbia Park içerisindeki sosyal donatılarını yeniden inşa ediyor.

Parklardaki işgallerden arındırma çalışmalarına hız veren Kemer belediye ekipleri, Olbia Park içerisindeki sosyal donatılarını yeniden inşa ediyor.

Kemer Belediyesi Olbia Park içerisindeki sosyal donatılarını yeniden inşa ediyor. Park içerisinde yapılacak olan çalışmada 2 adet üçer kişilik soyunma kabini ve duş yeri, engelli tuvaletler dahil 6 kişilik tuvalet, büfe, kamelya ve pergoleler, çevre düzenlemesi yapılacak. Kemer Belediyesi, belediyeye ait halk plajında kullanılacak olan plaj şemsiyelerini kutu profil demirleri kendisi üretiyor. Kemer Belediye Başkan Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, "Belediye olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Bunun yanında ilçemizde halkımıza yaptığımız ve yapmakta olduğumuz hizmetlerimiz de devam ediyoruz. Olbia Parktaki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Parkımızı, ilçemize ve halkımıza yakışır bir hale getiriyoruz. Çevre düzenlemesi ve içerisindeki alanları yeniden inşa ediyoruz. Eski kötü görüntüsünden arındırıp halkımıza daha modern ve bir park kazandıracağız. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA