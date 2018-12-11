Kemer 'Ölümle Tokalaşma' Kampanyasına Destek

Antalya'nın Kemer ilçesinde 'Ölümle tokalaşma' kampanyasına destek geldi. Bir firma sattığı kemer tokalarını çöpe attı.

Emniyet kemeri sinyalini engelleyen, 'Türk icadı' ve 'Türk tokası' olarak bilinen aparatı üreten, satan ve araçlarında bulunduranlara karşı Antalya'da 'Ölümle tokalaşma' sloganıyla Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Gazeteciler Cemiyeti'nin iş birliğinde başlatılan kampanya Kemer'den de destek gördü.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri sanayi esnafını ziyaret ederek, projeyi anlattı. Sanayi sitesindeki bir firma projeye destek verirken, firmanın Satış Müdürü Kenan Sağdıç işletmedeki tokaları çöpe attı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, projeye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, tüm vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi. Trafik Büro Amirliği ekipleri, "Antalya Valiliğimiz tarafından hayata geçirilen Ölümle Tokalaşma Projesi kapsamında emniyet kemeri kullanılmamasından kaynaklı ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında yaşanacak olumsuzlukları en aza indirmek açısından parçacılarda satılan, emniyet kemeri ikazını susturucu tokaların kullanımını engellemek açısından ilçemizde bulunan esnaf arkadaşımıza rica ettik satışının yapılmaması konusunda. O da bize yardımcı olacağını kendisinin bu saatten sonra satış yapmayacağını söyledi" dedi.

Firmanın Satış Müdürü Kenan Sağdıç da "Biz de Antalya Valiliği'nin başlatmış olduğu bu kampanyaya destek amaçlı, emniyet kemeri tokası denilen aparatların satışını bırakıyoruz ve elimizde olanları da çöpe atarak desteğimizi gösteriyoruz" diye konuştu.