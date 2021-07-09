Kemer Mezarlığı hayırsever vatandaşın desteği ile mescide kavuştu
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Kemer Mezarlığı hayırsever vatandaşın desteği ile mescide kavuştu

Kemer Mezarlığı hayırsever vatandaşın desteği ile mescide kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kemer Mezarlığı'na hayırsever Abdurrahman Afşin'in desteğiyle mescit yapıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Kemer Mezarlığı'na hayırsever Abdurrahman Afşin'in desteğiyle mescit yapıldı. Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan mescit dualarla ibadete açıldı.

Kemer Mezarlığı'ndaki programda Başkan Atay, Hayırsever Abdurrahman Afşin'e plaket takdim etti. Yaklaşık 30 kişinin aynı anda ibadet edebileceği mescidin açılış töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Kemer Mezarlığımızda yeri çok iyi olmayan bir mescidimiz vardı. Bu nedenle daha iyi bir konumda, daha güzel, daha hijyenik ve insanlarımızın huzur içerisinde ibadetlerini yapabilecekleri mescidin yapımını tamamladık. Mescidimizin yapımı için katkı sağlayan Abdurrahman Afşin beyefendiye çok teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın ibadetlerini yerine getirirken daha sağlıklı bir yere kavuşması için yapmış olduğu katkıdan dolayı, Efeler Belediyesi olarak kendisine plaket takdim etmek istedik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AYDIN

Kemer Mezarlığı hayırsever vatandaşın desteği ile mescide kavuştu
Kemer Mezarlığı hayırsever vatandaşın desteği ile mescide kavuştu
Kemer Mezarlığı hayırsever vatandaşın desteği ile mescide kavuştu
Kemer Mezarlığı hayırsever vatandaşın desteği ile mescide kavuştu
Kemer Mezarlığı hayırsever vatandaşın desteği ile mescide kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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