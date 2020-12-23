Kemer ilçesinde kurum, cadde ve parklar dezenfekte ediliyor
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Kemer ilçesinde kurum, cadde ve parklar dezenfekte ediliyor

23.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:04
Kemer ilçesinde kurum, cadde ve parklar dezenfekte ediliyor

Kemer Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kurumlar, cadde ve parklarda dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Kemer Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kurumlar, cadde ve parklarda dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'a yönelik haftada üç gün olmak üzere İlçe Kaymakamlığı, adliye, göç idaresi ve diğer kurumlarda dezenfekte çalışmasına devam ediyor.

İlçe genelinde yoğunluğun yaşandığı park, çocuk parkları, cadde, ana yol, otobüs, taksi ve kaldırımlarda temizlik ve dezenfekte işlemleri sürdürülüyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, belediye olarak koronovirüsün ülkede görüldüğü ilk günlerden itibaren tedbirler aldıklarını belirtti.

Ekiplerin ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden sürdürdüğünü anlatan Topaloğlu, "Okullar, resmi kurumlar, parklar ekiplerimiz tarafından ilaçlanıyor. Bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Kurallara uymamız şart. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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