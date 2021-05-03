Kemer evde, belediye sahada
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Kemer evde, belediye sahada

Kemer evde, belediye sahada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye geneli uygulanan tam kapanma sürecinde Kemerli vatandaşlar evlerindeyken Kemer Belediyesi sahada aktif olarak çalışmaya devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye geneli uygulanan tam kapanma sürecinde Kemerli vatandaşlar evlerindeyken Kemer Belediyesi sahada aktif olarak çalışmaya devam ediyor.

Kemer Belediyesi ilçe genelinde yol, asfalt, aydınlatma, dere ıslahları, kaldırım gibi çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki yeşil alanların bakımı, orta refüjlerde çevre düzenlemeleri, mevsimlik çiçeklerin ekimleri, ağaçların budanması gibi işlerini yürütüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü de Ramazan Ayı dolayısıyla ilçe genelinde muhtarların da desteğiyle tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardım paketi dağıtmaya devam ediyor.

İlçe genelinde rutin olarak temizlik çalışmalarını aksatman yerine getirmeye devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise mıntıka temizliğinin yanı sıra eskiyen çöp konteynerlerini de yenileriyle değiştiriyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde rutin denetimlerine devam ederken, tam kapanma sürecinde açık olan işletmelerde uygulanan pandemi tedbirlerini kontrol ediyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ise Kemer Belediyesinin tüm birimlerinin yaptığı faaliyetleri ve hizmetleri hızlı ve en net şekilde halka duyurmaya devam ediyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, tam kapanma sürecinde belediye olarak sahada çalıştıklarını söyledi. Belediye olarak Kemer halkına en iyi şekilde hizmet etmeye devam ettiklerini anlatan Başkan Topaloğlu, "Pandemiye rağmen halkımıza yaptığımız hizmetlerde bir aksama yok. Son hızla halkımız çalışıyoruz. Projelerimizde de sona doğru geliyoruz. Kemer halkı bu tam kapanma sürecinde evlerinde rahatlıkla oturabilirler. Bu salgından hep birlikte kurtulacağız. Göreceğimiz güzel günler yakındır" diye konuştu. - ANTALYA

Kemer evde, belediye sahada
Kemer evde, belediye sahada
Kemer evde, belediye sahada
Kemer evde, belediye sahada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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