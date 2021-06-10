Kemer'e Halk Et mağazası açılacak
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Kemer'e Halk Et mağazası açılacak

Kemer'e Halk Et mağazası açılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Halk Et Mağazalarının ilki olan Kepez şubesine gitti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Halk Et Mağazalarının ilki olan Kepez şubesine gitti. Alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Böcek, Kemer'de de Halk Et şubesinin açılması için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Muhittin Böcek, ilk olarak Kepez ilçesinde hizmete sunulan ANET Halk Et Satış Mağazası'nı ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Antalyalılar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Halk Et personeline de hayırlı işler dileyen Başkan Böcek ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz'den de işleyiş ile ilgili bilgi aldı. Başkan Böcek, Halk Et Projesi ile Antalyalıların sağlıklı, güvenilir, uygun fiyatlı ve kaliteli et tüketmelerini sağladıklarını belirterek, halkın ilgisinin de kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"Kemer için hazırlık yapılıyor"

Alanya, Manavgat ve Serik şubelerinin yanı sıra Mobil Halk Et Tırı ile Elmalı, Korkuteli, Kumluca, Finike, Demre ve Kemer halkına da hizmet verdiklerini, belirten Başkan Böcek, yakın zamanda Kemer'de de bir şube açmak için hazırlık yaptıklarını söyledi. Halk Et için tüm ilçelerde talep olduğunu belirten Başkan Böcek, "Türkiye'de bir ilki yaptık. Şubelerimizde olduğu gibi Mobil Tır'a da halkımız ilgi gösterdi. Çünkü halkımız hem uygun fiyatlı ve sağlıklı et tüketiyor hem de hijyenik ortamda alışveriş yapıyor. Böylece halkımıza ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşımıza destek oluyoruz" dedi. - ANTALYA

Kemer'e Halk Et mağazası açılacak
Kemer'e Halk Et mağazası açılacak
Kemer'e Halk Et mağazası açılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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