Kemer Devlet Hastanesi'ne çevre düzenlemesi
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Kemer Devlet Hastanesi'ne çevre düzenlemesi

21.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:39
Kemer Devlet Hastanesi'ne çevre düzenlemesi

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer Devlet Hastanesinin çevresinde düzenleme çalışmaları yaptı.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer Devlet Hastanesinin çevresinde düzenleme çalışmaları yaptı.

Belediye ekipleri, devlet Hastanesinin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için hastane alanı içerisinde yürüyüş alanları oluşturdu. Hastane çevresinde kilitli parke taşı ile kaplama işlemleri yapan belediye ekipleri, hastanenin vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesini sağladı. - ANTALYA

Kemer Devlet Hastanesi'ne çevre düzenlemesi
Kemer Devlet Hastanesi'ne çevre düzenlemesi
Kemer Devlet Hastanesi'ne çevre düzenlemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 11:41:25. #1.15#
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