Kemer'den,Manavgat'a yardım devam ediyor
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Kemer'den,Manavgat'a yardım devam ediyor

Kemer'den,Manavgat'a yardım devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kemer halkı, orman yangınından etkilenen Manavgat'a yardımlarını sürdürüyor.

Kemer halkı, orman yangınından etkilenen Manavgat'a yardımlarını sürdürüyor.

Kemer Belediyesine getirilen beyaz eşya, yorgan, yastık, battaniye, minder, televizyon, mutfak eşyaları, temel gıda maddeleri, giyim eşyaları, ilaç, kişisel bakım ürünleri, halı, perde, oyuncak, ayakkabı, havlu, çocuk bezi, içecek, hijyen ürünleri gibi yardım malzemeleri, kategorilerine göre ayrıldıktan sonra araçlara yükleniyor. Yüklenen tüm malzemeler, Manavgat'taki orman yangınında mağdur olan vatandaşlara ulaştırılıyor. Belediye ekipleri, canla başla çalışarak Manavgat'ın yanında olmaya devam ediyor. Yangında mağdur olan vatandaşlara el uzatan Kemer Belediyesi ve Kemer halkı, Manavgat'ın yaralarını sarmaya yardımcı oluyor.

"Yanlarında olacağız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Orman yangınından etkilenen Manavgat'a yardımlarımız devam ediyor. Yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan insanlara el uzatmaya devam edeceğiz. Kemer halkımız elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. 1 tır dolusu toplanan yardım malzemelerini belediye ekiplerimiz Manavgat'a ulaştırıyor. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu. - ANTALYA

Kemer'den,Manavgat'a yardım devam ediyor
Kemer'den,Manavgat'a yardım devam ediyor
Kemer'den,Manavgat'a yardım devam ediyor
Kemer'den,Manavgat'a yardım devam ediyor
Kemer'den,Manavgat'a yardım devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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