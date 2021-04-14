Kemer'deki fırınlar denetlendi
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Kemer'deki fırınlar denetlendi

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Kemer'deki fırınlar denetlendi

Kemer Belediye ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki fırınlarda denetimlerde bulundu.

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Kemer Belediye ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki fırınlarda denetimlerde bulundu.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ilçede faaliyette bulunan fırınlarda genel denetim yaptı.

Covid-19 denetimleri yanı sıra fırınlarda, evrak kontrolü, genel temizlik, fiyat listesi, çalışan personelin kılık ve kıyafet uygunluğu, üretim alanlarının kontrolü ve ekmek gramajlarını denetleyen belediye ekipleri, işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunarak yeni genelge ile ilgili de bilgiler verdi. - ANTALYA

Kemer'deki fırınlar denetlendi
Kemer'deki fırınlar denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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