Kemer'deki eczanelerde 'koronavirüs' önlemleri ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki eczanelerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı eczacılar, bankolarını camla kapatırken, bazıları da kapı girişlerine masa koyarak, buradan satış yaptı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki eczanelerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı eczacılar, bankolarını camla kapatırken, bazıları da kapı girişlerine masa koyarak, buradan satış yaptı.

Kemer'de bulunan eczanelerde, koronavirüse karşı çeşitli önlemler alındı. Türk Eczacılar Birliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında '1 metre' kuralına uyulurken, günde 3 ya da 4 kez dezenfektanla temizlik yapılıyor. Arslanbucak Mahallesi'ndeki eczanede çalışanların arkasında durduğu banko üzerine cam koruma alanı yapıldı. İlçe merkezindeki başka eczanede ise kapı girişine masa koyularak, buradan satış gerçekleştirildi.

'ECZANELERDE 2-3 KİŞİ VARSA DIŞARIDA BEKLEYİN'Cam koruma yapılan eczanenin sahibi eczacı Özge Turan Koyuncu, "Malum zor bir süreçten geçiyoruz. Çok hızlı yayılabilen bir virüsle uğraşıyoruz. Hastanelerden sonra en çok hastanın bulunduğu mekanlar eczaneler. Hem kendimizi hem hastalarımızı korumak amaçlı çeşitli önlemler alıyoruz. Hastalardan da istediğimiz bazı şeyler var. Mesela 2-3 kişi varsa lütfen dışarıda beklesinler. İçeride kalabalık yapmayalım. İkincisi mutlaka hastalarla çalışanlar arasına en az 1 metre koyalım" diye konuştu.Bu süreçte eczanelerde en çok ağrı kesici satıldığını aktaran Koyuncu, "Grip ilaçları satılıyor. Onun dışında dezenfektanlar, maskeler, tabi bulabilirseniz. Dezenfektanların ve maskelerin uygun fiyatlara ve belirli oranlarda piyasaya sürülmesini bekliyoruz" dedi.'ZORUNLU OLMADIKÇA EVLERDEN ÇIKMAYIN'Kapı girişine masa koyarak hastaları burada karşılayan eczacı Burak Alp Taş ise "İnsanlar arasındaki mesafenin 1 metreden az olmaması lazım. Biz eczanemizde böyle bir önlem aldık. İçeri hasta almıyoruz artık ve 1 metreden fazla hastaya yaklaşmıyoruz. Hastanın temas ettiği yerleri dezenfektanla siliyoruz. Kendimiz eldiven kullanıyoruz ve ellerimizi devamlı sabunlu suyla yıkıyoruz" diye konuştu.Herkesin kesinlikle evde kalması gerektiğini kaydeden Taş, "Mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalı. Hastaneleri meşgul etmemeleri, doktorları ve eczacıları, sağlık görevlilerini meşgul etmemeleri çok önemli. En çok maske, eldiven ve dezenfektan tarzı temizlik ürünleri satıldı. Maskeleri hastalığa sahip bireylerin takması lazım. Bizlerin kendimizi korumak amacıyla öncelikle el temizliğine ve vücut hijyenine dikkat etmemiz lazım" dedi.'GÜNDE 3-4 DEFA ECZANEMİZİ DEZENFEKTE EDİYORUZ'

Eczacı Ece Bandırma ise öncelikle 1 metre kuralına uymaya çalıştıklarını belirterek, "Hastalarımızı da uyarıyoruz. Hastalar arasında da 1 metre kuralını uyguluyoruz. Her sabah eczanemizi zaten temizliyorduk, şimdi ise günde 3-4 defa daha ekstradan dezenfektanlarla temizlemeye devam ediyoruz. Mümkün olduğu kadar evde kalsınlar. Diğer insanlarla temas etmesinler çünkü bu hem temasla hem de havadan bulaşıyor, tükürük yoluyla bulaşıyor. Temizliklerine dikkat etsinler ve gezmeye çıkmasınlar. Ama tabi ki yürüyüşe çıksınlar fakat toplu olarak bir yerde bulunmasınlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA