Kemer'deki 5 yıldızlı otel icradan satılığa çıkarıldı

18.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:33

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı Martı Myra Otel, özel bir bankaya borç nedeniyle icradan satışa çıkarıldı. 278 milyon 578 bin 131 lira değer biçilen otelin satış ihalesi, önümüzdeki ocak ayında gerçekleştirilecek.

Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı Martı Myra Otel, bağlı olduğu Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, özel bir bankaya olan borcu nedeniyle icradan satışa çıkarıldı. 553 oda ve 1209 yatak kapasiteli otelin satış ihalesinin ilki 16 Ocak 2020 tarihinde yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ikinci ihale 13 Şubat 2020'de gerçekleştirilecek. Martı Myra Otel için 278 milyon 578 bin 131 lira değer biçildi. Hazineye ait 89 bin 258 metrekarelik arazi üzerine kurulu otel, 1988 yılının haziran ayında işletmeye açıldı. 49 yıllık üst kullanım hakkı olan otelin 2037 yılına kadar tahsis süresi bulunuyor.

Kaynak: DHA

Diğer yandan otelin bağlı olduğu grubun özel bankaya 1 milyar liraya borcu bulunduğu belirtilirken, bankanın gruba ait 4 otelin icradan satışını talep ettiği, 3 otelle ilgili kıymet takdir davalarının devam ettiği, Kemer'deki Martı Myra Otel'in satışının ise kesinleştiği kaydedildi.İş insanı Halit Narin'in temelini attığı ve Türkiye'nin en eski turizm şirketlerinden biri konumunda olan şirketin toplam 7 oteli bulunuyor.