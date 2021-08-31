KEMER'DE ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Kemer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kemer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Pandemi tedbirleri kapsamında yapılan etkinlikte, Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan üstü açık otobüsle kortej oluşturularak ilçe genelinde dolaşıldı. Korteje Tekirova mahallesinden başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı otobüsü, Çamyuva, Kiriş, ilçe merkez, Kuzdere, Arslanbucak, Göynük, Beldibi mahallelerinde vatandaşların bayram coşkusuna ortak oldu.

Belediye ekipleri, yerli ve yabancı misafirlerle vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 30 Ağustos'un Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Vatanın 'vatan' olması için birçok bedel ödendiğini anlatan Başkan Topaloğlu, Bu bedeli daha önce başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile atalarımız ödedi. Bunun bilincinde olmalıyız. Başta Atatürk olmak üzere şehit olan silah arkadaşlarına tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı