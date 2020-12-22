Kemer'de zabıtadan pazar yer denetimi
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Kemer'de zabıtadan pazar yer denetimi

22.12.2020 16:50 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:55
Kemer'de zabıtadan pazar yer denetimi

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki pazar yerlerinin girişlerinde Kovid-19 tedbirleri alıyor.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki pazar yerlerinin girişlerinde Kovid-19 tedbirleri alıyor. İlçede kurulan sebze ve meyve pazarı girişlerinde ücretsiz maske dağıtmaya devam eden zabıta ekipleri, denetim ve kontrollerini de aksatmıyor.

Maske takmayan esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimlerine aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Covid-19 ile mücadele etmeye devam ediyoruz. Belediye olarak halkımıza semt pazarı girişlerinde ücretsiz olarak maske dağıtıyoruz. Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz, pazar yerlerinde denetimlerini ve kontrollerine aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyorum. Bu işin üstesinden el birliği ile geleceğiz. Biz belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam ediyoruz." diye konuştu. - ANTALYA

Kemer'de zabıtadan pazar yer denetimi
Kemer'de zabıtadan pazar yer denetimi
Kemer'de zabıtadan pazar yer denetimi
Kemer'de zabıtadan pazar yer denetimi
Kemer'de zabıtadan pazar yer denetimi
Kemer'de zabıtadan pazar yer denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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