Kemer'de yolda bulunan bileklik sahibine ulaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kemer'de yolda bulunan bileklik sahibine ulaştırıldı

19.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:00
Kemer'de yolda bulunan bileklik sahibine ulaştırıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yolda bulunulan bileklik sahibine ulaştırıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yolda bulunulan bileklik sahibine ulaştırıldı.

Altın bilekliği kaybolan Güler Tanrıverdi, Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ve Kemer Polis Merkezi Amirliğine başvurarak, yardım istedi.

İhbardan birkaç gün sonra Şakir Yıldız, Atatürk Caddesi'nde bulduğu bilekliği polis merkezine teslim etti.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bilgi almak için başvuran Tanrıverdi de polis merkezine götürülerek bilekliği verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Sibel Can Demet Akalın Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Erol Bulut Cenk Tosun Metin Oktay Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kemer'de yolda bulunan bileklik sahibine ulaştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 21:02:34. #1.14#
title