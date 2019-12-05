Kemer'de yol çalışmaları

05.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:20

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, fen işleri ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek, birim müdüründen bilgi aldı.



Göynük Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki yol çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını bildiren belediye ekipleri, en kısa sürede yolun halkın kullanımına açılacağını belirtti.



Yol yapım çalışmalarında 16 bin metrekare asfalt kaplama işi tamamlandı. 5 bin metrekare kaldırım, 2 bin metre orta refüj, bin metre yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları tamamlandı. Modern aydınlatmalar, bisiklet yolu ve yol çizgilerinin yapılmasının ardından yolun, Kemer halkının kullanımına açılacağı kaydedildi.



Geçen hafta aşırı yağış nedeniyle zarar gören yollarda, tıkanan bacalarda, su alan kamu kurum ve kuruluşlarının çatılarında her türlü tamir ve bakım gerektiren işlerde üzerlerine düşenin en iyisini yapmaya gayret eden belediye fen işleri ekipleri, yaptığı çalışmaları ivedi şekilde tamamlamaya çalışıyor.



Aynı zamanda belediye ekipleri, yeşil alanlarda imar kirliliğine neden olan yapıları yıkıyor. Dünyaca ünlü Ayışığı Koyu güzergahındaki Barış Manço ve Onno Tunç caddeleri, 177 ve 152. sokaklarda devam eden yol çalışmalarını da aralıksız sürdüren belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında yolu betonarme molozlardan arındırdı.



TEDAŞ, Telekom ve ASAT ile koordineli çalışarak altyapı hizmetlerinin sağlamlaştırılmasını tamamlayan ekipler, yağmur suyu eğimi için bazı noktalara dolgu yaptı. Yol kotu seviye ayarlamalarını bitiren ekipler, bordür döşeme işini tamamladıktan sonra da asfaltlama işlerine hazırlanacak.



Ekipler, yol çalışması kapsamında, 800 metre yağmur suyu drenaj hattı, 22 adet dekoratif aydınlatma direği, 550 metre orta refüj, bin 100 metre bordür, 3 bin 200 metrekare kaldırım, 8 bin metrekare yol için 2 bin ton plentmiks, bin 400 metre binder ve bin ton aşınma tabakası uygulayarak asfalt kaplama işlemlerini gerçekleştirecek. Öte yandan bu yol ağı üzerinde bin 300 metre bisiklet yolu ve 177 ile 152. sokağın kesiştiği yerde otopark uygulaması yapılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA