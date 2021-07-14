Kemer'de yaya geçitlerine 3 boyutlu görünüm kazandırıldı
Kemer ilçesinde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla üç boyutlu yaya geçidi uygulaması başlatıldı.
Kemer ilçesinde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla üç boyutlu yaya geçidi uygulaması başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde hayata geçirilen "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında, Kemer ilçesinin Göynük Turizm Merkezi'nde 3 boyutlu yaya geçidi kullanıma açıldı.
Optik yanılsamaya neden olan üç boyutlu yaya geçidi, sürücülerde "yolda kasis bulunduğu" izlenimi uyandırarak araçların yavaşlamasını sağlıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş