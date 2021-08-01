Kemer'de yangın var mı? Kemer'de yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu? Kemer yangın devam ediyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kemer'de yangın var mı? Kemer'de yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu? Kemer yangın devam ediyor mu?

Kemer'de yangın var mı? Kemer'de yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu? Kemer yangın devam ediyor mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Gündüz saatlerinde son dakika haberine göre, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 3 farklı noktada saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, durumu itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine de bildirdi. Peki, Kemer'de yangın var mı? Kemer'de yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu? Kemer yangın devam ediyor mu?

Kemer'de yangın var mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 3 farklı noktada saat 13.00sıralarında orman yangını çıktı. Yangını gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, durumu itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine de bildirdi. Kemer'de yangın var mı? Kemer'de yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu? Kemer yangın devam ediyor mu?

KEMER'DE YANGIN VAR MI?

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 3 farklı noktada saat 13.00sıralarında orman yangını çıktı. Yangını gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, durumu itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine de bildirdi.

Antalya'nın Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar vatandaş ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı.

Saat 11.00 sıralarında ormanlık alanın kenarında çıkan yangın hızla genişlerken yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Vatandaşlar rahat bir nefes alırken aynı dakikalarda bu kez aynı mahallenin Tepecik mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Hızla tepeye tırmanan alevler itfaiye ve yoğun vatandaş desteği ile kontrol altına alındı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Haydar Aliyev Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Müge Anlı Yusuf Güney Demet Akalın
Spor Muslera Can Bartu Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kemer'de yangın var mı? Kemer'de yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu? Kemer yangın devam ediyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 23:23:55. #1.16#

title