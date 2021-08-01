Kemer'de yangın var mı? Kemer'de yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu? Kemer yangın devam ediyor mu?
Gündüz saatlerinde son dakika haberine göre, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 3 farklı noktada saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, durumu itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine de bildirdi. Peki, Kemer'de yangın var mı? Kemer'de yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu? Kemer yangın devam ediyor mu?
Kemer'de yangın var mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 3 farklı noktada saat 13.00sıralarında orman yangını çıktı. Yangını gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, durumu itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine de bildirdi. Kemer'de yangın var mı? Kemer'de yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu? Kemer yangın devam ediyor mu?
KEMER'DE YANGIN VAR MI?
Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 3 farklı noktada saat 13.00sıralarında orman yangını çıktı. Yangını gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, durumu itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine de bildirdi.
Antalya'nın Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar vatandaş ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı.
Saat 11.00 sıralarında ormanlık alanın kenarında çıkan yangın hızla genişlerken yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Vatandaşlar rahat bir nefes alırken aynı dakikalarda bu kez aynı mahallenin Tepecik mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Hızla tepeye tırmanan alevler itfaiye ve yoğun vatandaş desteği ile kontrol altına alındı.