Kemer'de yangın var mı? Kemer'de yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu? Kemer yangın devam ediyor mu?

Gündüz saatlerinde son dakika haberine göre, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 3 farklı noktada saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, durumu itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine de bildirdi. Peki, Kemer'de yangın var mı? Kemer'de yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu? Kemer yangın devam ediyor mu?