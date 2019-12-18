18.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:40

Kemer'de tatilciler aralık ayında deniz keyfi yaptı

Antalya'nın Kemer ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistler güneşli havanın tadını denizde yüzerek ve sahilde güneşlenerek çıkardı.

Geçen hafta meteorolojinin kırmızı kod uyarısı verdiği ve sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'nın Kemer ilçesinde bu hafta hava sıcaklıkları belirgin derecede arttı. Pastırma yazını andıran hava, ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistleri sevindirdi. Hava sıcaklığının 21 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece hissedildiği ilçede açık olan otellerde yılbaşı dolayısıyla doluluk oranlarında da artış gösterirken, tatilciler ısınan havayla birlikte plajlarda hem güneşin hem de denizin tadını çıkardı.

'TAMAMEN YAZ AYINDAYIZ'

Konya'dan ailesiyle tatil için Kemer'e 10 gün önce gelen Yaşar Doğu (48), Kemer'e Konya'dan geldik. Şimdi tatildeyim. Aralık ayında denizimiz çok güzel, ülkemiz çok güzel. Konya şimdi bayağı soğuk ve karlı, kar yağışlı yani. Biz de 5 saatlik bir mesafede tamamen yaz ayındayız. Tabii ki sıcaklık biraz daha olabilir ama haliyle her tarafı cennet memleketimizin ve bu imkanlara sahip olduğumuz için de çok memnunuz dedi.

'HAVA ÇOK GÜZEL, TERTEMİZ, DAĞLAR VE DENİZ'

Rusya'nın Saint Petersburg şehrinden tatil için kız arkadaşıyla birlikte gelen Timur Muzaferov (36) İkinci kez Türkiye'ye tatil için geldim. Aralık ayında burada güneşli bir hava var. Bizde çok önce yaz sezonu kapandı. Hava çok güzel, tertemiz, dağlar ve deniz. İnsanlar çok sıcak kanlı ve her zaman güler yüzlü. Aralık ayında gelmemizin sebebi tatilimizin bu aya denk gelmesinden dolayı oldu ve kesinlikle tekrar geleceğiz diye konuştu.

'KEMER BİR TARAFINDA KIŞ BİR TARAFINDA YAZ YAŞIYOR'

Kemer'in 12 ay açık olan otellerinden birinin Genel Müdürü Mustafa Bozlar da şöyle dedi

2019'da rekor bir sezon yaşadık. Şu anda kış döneminde olmamıza rağmen gördüğünüz gibi Kemer bir tarafında kış bir tarafında yaz yaşıyor. Turistler şu anda aralık ayında olmamıza rağmen denize giriyor. Deniz keyfi yaşıyorlar. 2020'de de çok iyi bir sezon olacağını bekliyoruz. Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla da tesisimizde doluluk oranları yüksek. Kemer bölgesinde de açık olan tesislerinden bir tanesiyiz. İyi bir sezon iyi bir yılbaşı geçireceğimizi umut ediyorum. Bu vesileyle de bütün misafirlerimizin şimdiden yeni yıllarını kutluyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu