KEMER'DE SNOWBOARD KEYFİ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde uzun yıllar sonra yağan kar sonrası beyaz örtüyle kaplanan yaylada snowboard yapan gençler eğlenceli vakit geçirdi.

Kemer'in yüksek kesimlerinde yağan kar sonrası Gedelme ve Ovacık yaylaları beyaza büründü. Bazı yerlerde kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti. İlçe merkezine yaklaşık 20 dakikalık yolculuk sonrası ulaşıyan karla kaplanan alanlar görümüyle büyüledi. Kemerli gençler de karın tadını çıkarmak için dağlarda snowboard yaptı. Özel ekipmanlarıyla Ovacık yaylasına gelen gençler, eğlenceli saatler geçirdi.

Geçen hafta Sarıkamış'a giderek snowboard yaptığını anlatan Mustafa Can Demirtaş, deniz kum ve güneşiyle tanınan Kemer'de kar sporu yaptığını söyledi. Uzun süredir snowboard sporu yaptığını anlatan Demirtaş, Uzun zamandır bu bölgelere kar yağmadığı için geçen hafta Sarıkamış'a gitmiştik. Bu hafta Kemer'e kar yağınca bizde snowboard ile wakeboard karışımı bir spor yaptık. Çok keyifliydi dedi.

Kemer Belediyesi Spor Aktiviteleri Sorumlusu Ömer Nizam da Ovacık yaylasında gençlerin heyecanına ortak oldu. Ömer Nizam, Kemer Belediyesi olarak alternatif turizm aktivitelerinin bölgemizde arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bölgede yaşayan doğa sporları meraklıları olarak, bu muhteşem doğada genç arkadaşlarımız ile Ovacık yaylasına geldik ve birlikte snowboard keyfi yaşadık. Bu güzelliği görüntüleyip arşivlerimize kattık. Kemer sadece deniz, kum, güneş değil alternatif turizm aktiviteleri ile de anılan bir bölge diye konuştu

Snowboard sporuyla uğraşan Serkan Kubilay ise Kemer'de snowboard yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.