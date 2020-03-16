Kemer'de sahile köpek balığı ölüsü vurdu
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Mehmet Gökoğlu, Kemer, Güncel

Kemer'de sahile köpek balığı ölüsü vurdu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sahile, 3 metre boyunda, 400 kilo ağırlığında köpek balığı ölüsü vurdu.

16.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:32
Kemer'de sahile köpek balığı ölüsü vurdu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sahile, 3 metre boyunda, 400 kilo ağırlığında köpek balığı ölüsü vurdu. Belediye ekiplerinin sahilden aldığı köpek balığı ölüsü incelemenin ardından gömülecek. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Pamuk köpek balığı cinsi olma ihtimali yüksek. Bizim körfezimizde çok nadir görülen bir tür" dedi.

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nde 4 yıldızlı otelde tadilat yapan personel, saat 11.30 sularında sahil kıyısında cansız yatan köpek balığı gördü. Personel durumu Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimi Fevzi Uzun ve ekibi, yaklaşık 3 metre boya sahip 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığında inceleme yaptı. Yaklaşık bir hafta önce açık denizde ölmüş olabileceği değerlendirilen köpek balığının, bu süreçte yaşanan deformasyondan dolayı ölüm nedeninin belirlenemediği kaydedildi. Veteriner hekim Fevzi Uzun, köpek balığının yapılacak incelemenin ardından gömüleceğini söyledi.

GÖKOĞLU: PAMUK BALIĞI OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Fotoğraftan gördüğüm kadarıyla büyük ihtimalle pamuk köpek balığı olma ihtimali yüksek. Bizim körfezimizde çok nadir görülen bir tür. Açık sularda yaşıyor. Büyük ihtimalle balıkçıların trollerinde ya da balıkçı ağında yakalanıp, denize atılmış olma ihtimali var. Endişeye ve korkmaya gerek yok, çünkü bu tür kıyı bölgelerine yanaşmaz" dedi.


Kaynak: DHA

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Manşet

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