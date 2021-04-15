Kemer'de sağlık çalışanlarına ramazan paketi dağıtıldı
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Kemer'de sağlık çalışanlarına ramazan paketi dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kemer'de sağlık çalışanlarına ramazan paketi dağıtıldı

Kemer Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarına Ramazan paketi dağıttı.

Kemer Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarına Ramazan paketi dağıttı.

Kemer Belediye personeli, yardıma muhtaç ailelerin dışında ilçedeki sağlık çalışanlarına da ramazan paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Zorlu geçen pandemi döneminde gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına yardım etmek amacıyla, Kemer Devlet Hastanesindeki aktif olarak çalışan personele Ramazan paketi dağıtımı yapıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Ramazan ayında belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak yardım paketi dağıtıyoruz. Bunun yanı sıra tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile en çok savaşan sağlık çalışanlarını da unutmadık. Bu kapsamda sağlık çalışanlarımıza ramazan paketi dağıtıyoruz. Herkesin Ramazan ayını kutluyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kemer'de sağlık çalışanlarına ramazan paketi dağıtıldı
Kemer'de sağlık çalışanlarına ramazan paketi dağıtıldı
Kemer'de sağlık çalışanlarına ramazan paketi dağıtıldı
Kemer'de sağlık çalışanlarına ramazan paketi dağıtıldı
Kemer'de sağlık çalışanlarına ramazan paketi dağıtıldı
Kemer'de sağlık çalışanlarına ramazan paketi dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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